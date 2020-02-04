Saadet Partisi "Büyük Kudüs Mitingi" yapacak
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Saadet Partisi "Büyük Kudüs Mitingi" yapacak

Saadet Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla "Büyük Kudüs Mitingi" düzenleyecek.

04.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:26
Saadet Partisi

, ABD Başkanı 'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla "Büyük Mitingi" düzenleyecek.

Partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, 9 Şubat Pazar günü saat 14.00'da İstanbul Yenikapı Meydanı'nda Filistin ve Kudüs'e destek için miting yapılacağı duyuruldu.

Görüntülerde, "Yüzyılın zorbalığına karşı Kudüs için ayağa kalk. Mazlumların sesine ses, gücüne güç katmak üzere tek yürek oluyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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