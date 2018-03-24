Saadet Partisi Burdur Genişletilmiş İl Divan Toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Burdur'da partisince düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

Belediye Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen programda partililerle bir araya gelen Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehit haberlerinin kendilerini derinden etkilediğini dile getiren Karamollaoğlu, terör hadiselerinin ve Türkiye'yi tehdit eden gelişmelerin bir gün son bulacağını ümit ettiklerini söyledi.

Karamollaoğlu, konuşmasında şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına da değinerek şeker fabrikalarının milli bir mesele olduğunu, şekeri herhangi bir tarımsal ürün olarak görmediklerini ifade etti.

Konuşmasının ardından partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Karamollaoğlu'na bir vatandaş, şeker pancarı hediye etti.