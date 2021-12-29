Saadet Partisi Beypazarı İlçe Başkanı Çınar'dan Bayiler Odası ve esnafa ziyaret

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Saadet Partisi Beypazarı İlçe Başkanı Kutlu Çınar, Bakkallar ve Bayiler Odası ile esnafı ziyaret etti.

Çınar, Yönetim Kurulu üyeleriyle Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Ömer Koçer'i ziyaretinde, toplumun tüm kesimlerinin ekonomik sorunlardan etkilenmemesi için çaba gösterdiğini söyledi.

Hükümetin son dönemde yaptığı vergi düzenlemelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Koçer, ürünlere yeni zamların yapılmaması temennisinde bulundu.

Koçer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çınar ardından esnafla bir süre görüştü.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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