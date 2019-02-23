Saadet Partisi Balıkesir Adaylarını Tanıttı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimlerde en güzel neticeleri alacaklarını söyledi.

Karamollaoğlu, Karesi AVM toplantı salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Türkiye'nin badireli bir dönemden geçtiğini ifade etti. Seçime adil bir ortamda girilmediğini öne süren Karamollaoğlu, söylediklerine medyada yer verilmediğini söyledi.

Karamollaoğlu, partiler arasındaki imkanların eşit olmadığını iddia ederek şöyle konuştu:

"Partilerden arasında en çok imkanları alan başta iktidar partisidir. Diğerleri de belli nispette destek aldılar. Hele de mahalli seçimlere gidildiği için normal alacakları miktarın iki misli destek aldılar. İş Saadet Partisi'ne gelince de biz sadece bizi sevenlerin, bize ümit bağlayanların desteğiyle seçim çalışmalarını yürütüyoruz. Genelde bizim insanımız, sizler de yaşayarak biliyorsunuz, öyle milyarder adamlar bizim içimizde şu anda yok. Milyonerler de yok. Bir bakıma garibanlar topluluğuyuz. Elhamdülillah bizim birimiz, onların bininden daha bereketlidir."

Konuşmaların ardından Saadet Partisinin il ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Kaynak: AA