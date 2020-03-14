Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Düzen'den "kongre erteleme" açıklaması
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Saadet Partisi, 21 Mart, Antalya, Politika

Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Düzen'den "kongre erteleme" açıklaması

Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Ramazan Düzen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri nedeniyle 21 Mart'ta planlanan partisinin 7. Olağan İl Kongresi'nin ertelendiğini bildirdi.

14.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:30
Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Düzen'den

Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Ramazan Düzen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri nedeniyle 21 Mart'ta planlanan partisinin 7. Olağan İl Kongresi'nin ertelendiğini bildirdi.

Düzen, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Genel merkezimizce alınan karar uyarınca 21 Mart'ta yapılması planlanan Saadet Partisi Antalya 7. Olağan kongremizi, ülkemiz genelinde koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar tehir ettiğimizi parti mensuplarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Kaynak: AA

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Manşet

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