Saadet Partisi 27. Dönem Sivas Milletvekili Aday Listesi! Saadet Partisi Sivas Milletvekili Adayları Kim Oldu?
Saadet Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak seçim için milletvekili aday listesi belli oldu. Peki Saadet Partisi 27.dönem Sivas milletvekili adayları kim oldu? İşte Saadet Partisi Sivas milletvekili aday listesi...
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Sonrasında ise adaylar açıklandı. Peki Saadet Partisi 27.dönem Sivas milletvekili adayları kim oldu? İşte Saadet Partisi Sivas milletvekili aday listesi...
SİVAS 1 DURSUN COŞAR MALİ MÜŞAVİR
SİVAS 2 MİHRİBAN GELDİ EV HANIMI
SİVAS 3 MEHMET ÖZTÜRK İŞ ADAMI
SİVAS 4 YAHYA NALBANT SERBEST
SİVAS 5 SAFA ÇİĞDEM SERBEST