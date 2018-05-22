Saadet Partisi 27. Dönem Sivas Milletvekili Aday Listesi! Saadet Partisi Sivas Milletvekili Adayları Kim Oldu?

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Sonrasında ise adaylar açıklandı. Peki Saadet Partisi 27.dönem Sivas milletvekili adayları kim oldu? İşte Saadet Partisi Sivas milletvekili aday listesi...

SİVAS 1 DURSUN COŞAR MALİ MÜŞAVİR

SİVAS 2 MİHRİBAN GELDİ EV HANIMI

SİVAS 3 MEHMET ÖZTÜRK İŞ ADAMI

SİVAS 4 YAHYA NALBANT SERBEST

SİVAS 5 SAFA ÇİĞDEM SERBEST