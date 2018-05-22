Saadet Partisi 27. Dönem Mardin Milletvekili Aday Listesi! Saadet Partisi Mardin Milletvekili Adayları Kim Oldu?
Saadet Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak seçim için milletvekili aday listesi belli oldu. Peki Saadet Partisi 27.dönem Mardin milletvekili adayları kim oldu? İşte Saadet Partisi Mardin milletvekili aday listesi...
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Sonrasında ise adaylar açıklandı. Peki Saadet Partisi 27.dönem Mardin milletvekili adayları kim oldu? İşte Saadet Partisi Mardin milletvekili aday listesi...
MARDİN 1 MEHMET ALİ KILIÇ EĞİTİMCİ
MARDİN 2 MEHMET YILDIZ ÖĞRETMEN
MARDİN 3 SUUT CEVHEROĞLU ZİRAAT MÜHENDİSİ
MARDİN 4 AHMET İLETMİŞ TÜCCAR
MARDİN 5 HALİME DABAKOĞLU EV HANIMI
MARDİN 6 ÖMER ÇİFÇİ TEKNİKER