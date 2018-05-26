Saadet Partililerle Birbirine Giren MHP'liler: Biz Sizi HDP'li Sandık

Ankara'da 100 kişinin birbirine girdiği parti kavgasında Saadet partililer, "MHP ağzımıza silah dayadı" derken MHP'liler ise ''Saadet isimli küçük ve önemsiz parti mensupları arkadaşlarımıza ateş etti." demişti. Saldırının ardından MHP'lilerin Saadet'lilerden özür dileyerek "Biz sizi HDP'li sandık" dediği öne sürüldü.

''BİZ SİZİ HDP'Lİ SANDIK''

Ankara'da aralarında milletvekilinin de bulunduğu MHP'li grup ile, seçim için bayraklama çalışması yapan Saadet Partisi milletvekili adayı ve üyeleri arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralanmıştı. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen "İddia doğruysa Saadet'lilere saldırıyla ilgili bazı MHP'liler özrü kabahatinden büyük açıklamayla 'biz sizi HDP'li sandık' demiş. Her türlü provokasyona karşı sorumluluk ve dikkatli olma çağrısı yapıyoruz" paylaşımında bulundu.

Ayhan Bilgen, iddiasını bu paylaşımla duyurdu.