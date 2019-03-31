Saadet Partililer Seçim Sonuçlarını Bekliyor
Saadet Partililer seçim sonuçlarını parti genel merkezinde kurulan seçim koordinasyon merkezinde değerlendiriyor.
Saadet Partililer seçim sonuçlarını parti genel merkezinde kurulan seçim koordinasyon merkezinde değerlendiriyor.
Genel Merkez binasının üçüncü katındaki seçim koordinasyon merkezinde, Yüksek Seçim Kurulundan gelen verilerle il, ilçe ve beldelerden gelen sandık sonuçları karşılaştırılıyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sonuçları evinde takip ediyor.
Karamollaoğlu, ilerleyen saatlerde genel merkezdeki makamına gelerek sonuçları buradan izleyecek.
Kaynak: AA