Saadet Partili Karaduman, TBMM'nin olağanüstü toplanmasını istedi
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Saadet Partili Karaduman, TBMM'nin olağanüstü toplanmasını istedi

Saadet Partili Karaduman, TBMM'nin olağanüstü toplanmasını istedi
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, yangınlarla mücadele sürerken Meclisin tatilde olmasının kabul edilemeyeceğini belirterek TBMM'nin olağanüstü toplanması gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, yangınlarla mücadele sürerken Meclisin tatilde olmasının kabul edilemeyeceğini belirterek TBMM'nin olağanüstü toplanması gerektiğini söyledi.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, orman yangını felaketini söndürmeye çalışan herkese gönülden teşekkür ederek başladı. Yangın tehlikesine karşı yeterli önlemlerin alınmadığını iddia eden Karaduman, "Daha önce 'Çakmak çakılsa haberimiz olur.' diyen Sayın Bakan'ın ormanlarımız yanarken 'Envanterimizde yangın söndürme uçağı yok' demesi, bir taraftan düşündürücü, bir taraftan üzücü, diğer taraftan da yaşanan bu ihmali adeta itiraf niteliğindedir." dedi.

Rusya'dan 203 milyon lira karşılığında 153 günlüğüne 3 yangın söndürme uçağı kiralandığını anlatan Karaduman, "Halbuki bu parayla 5 tane uçak satın alabilmemiz mümkündür. Bu durum izah edilmelidir, bunun hesabını bu ülkeyi yönetenler vermelidir." diye konuştu.

Yangınlarla mücadele sürerken TBMM'nin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Karaduman, "Böyle bir süreçte TBMM'nin tatilde olması asla kabul edilemez. Dolayısıyla Meclis derhal olağanüstü toplanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılmasının 120 milletvekilinin imzasıyla mümkün olduğuna dikkati çeken Karaduman, TBMM'nin bütün üyelerine bir mail atarak imza dilekçesine destek istediğini anlattı.

Konya'da aynı aileden 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin Karaduman, "Hepimizi derinden yaralayan bu hadisenin mutlaka üzerine gidilmeli, bütün yönleriyle süreç aydınlatılmalı. Dün itibarıyla bu katliamı gerçekleştiren kişi hamdolsun ki yakalandı. O da en ağır şekilde cezalandırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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Saadet Partili Karaduman, TBMM'nin olağanüstü toplanmasını istedi - Haberler
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