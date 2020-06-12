Saadet Partili Karaduman: "Ayasofya siyasete değil ibadete açılmalı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Saadet Partili Karaduman: "Ayasofya siyasete değil ibadete açılmalı"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Ayasofya'nın siyasete değil cami olarak ibadete açılması gerektiğini söyledi.

Saadet Partili Karaduman:
12.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:21

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Ayasofya'nın siyasete değil cami olarak ibadete açılması gerektiğini söyledi.

Karaduman, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomi, psikoloji ve sağlık alanlarında ülkeleri tehdit ettiğine dikkati çekti.

Salgının, ilaç sektöründe nitelikli teknik ekip, tesis ve sürdürülebilir yönetim anlayışının önemini de ortaya koyduğuna işaret eden Karaduman, Kovid-19'a karşı bütün dünyanın aşı, serum ve ilaca eşit şekilde, zamanında ulaşamayacağını belirtti.

Karaduman, sıcakların artmasıyla virüsün canlı kalabilme süresi ve bulaşma riskinin, bir miktar azalsa da yok olmadığını vurguladı. Kovid-19'un her zaman bir tehdit olmaya devam edeceğini dile getiren Karaduman, bu nedenle ülke olarak aşı, anti serum, ilaç ve biyoteknolojik ürünler ile üretim teknolojisine her zaman ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Elindeki fotoğrafları gösteren Karaduman, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Biyolojik Ürünler ve Deney Hayvanları laboratuvarlarının, aşı ve anti serum üretimine uygun şartlar taşımadığını, burada üretilen ürünlerin vatandaşın sağlığını tehdit ettiğini öne sürdü.

Abdulkadir Karaduman, bir gazetecinin "İYİ Parti Grubunun TBMM Genel Kurulunda Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik verdiği araştırma önergesine" ilişkin sorusunu yanıtlarken, iktidarın, vatandaşın Ayasofya'ya yönelik hassasiyetini farklı dönemlerde olduğu gibi son dönemde de istismar ettiğini savundu.

Karaduman, "Genel Kurulda Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili önergeye iktidarın ret oyu vermesi en hafif ifadeyle ikiyüzlülüğün apaçık göstergesidir. Saadet Partisi olarak iktidarın Ayasofya'yı cami olarak ibadete açmasına yönelik adımlarını destekleyeceğiz. Ama iktidar Ayasofya'yı konuşmak için değil açmak için gayret göstermelidir. Ayasofya siyasete değil ibadete açılmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Haber
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel İrem Derici Gülben Ergen Rafet El Roman
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Çocuk Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Saadet Partili Karaduman: "Ayasofya siyasete değil ibadete açılmalı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 18:08:03. #1.15#
title