Saadet Partili Asiltürk, Kovid- 19'dan hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Saadet Partili Asiltürk, Kovid- 19'dan hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel
Saadet Partili Asiltürk, Kovid- 19'dan hastaneye kaldırıldı

SAADET Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

SAADET Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, koronavirüse yakalandı. Asiltürk, koronavirüs nedeniyle gelişen zatürre sonrası nefes darlığı şikayetleri üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saadet Partililer ve Asiltürk'ün sevenleri, sosyal medyadan 'geçmiş olsun' paylaşımlarında bulundu.


Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri
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