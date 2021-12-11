Saadet Parti'li Karaduman'dan asgari ücrete en az yüzde 50 zam önerisi

KONYA (AA) - Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, asgari ücrete en az yüzde 50 oranında zam yapılması ve bu ücretten "haksız" vergilerin kaldırılmasını istedi.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 2022 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütçenin, Plan ve Bütçe Komisyonundan TBMM Genel Kurulu'na geldiği güne kadar yükselen döviz kuru nedeniyle üçte bir oranında eridiğini dile getiren Karaduman, bunun, daha fazla borç, faiz ve vergiyle milletin rızkından kesilip "modern tefecilere ve faiz lobilerine para aktarılması" anlamına geldiğini öne sürdü.

Karaduman, 240 milyar lira ile faiz giderinin bütçenin en önemli gider kalemlerinden biri olduğuna işaret ederek "Bu bütçe bir faiz bütçesidir. 240 milyarın faize ayrıldığı bütçede 'aslan payını ayırdık' demek, komik olmayan bir fıkradan ibaret olacaktır. Bütçeden faiz giderlerine ayrılan pay 16 bakanlığın bütçesinden daha fazladır. İktidarın yapması gereken şey bir faiz bakanlığını kurmasıdır. Bu iktidarın şanına yakışacaktır. İktidar rantiye ve faiz lobisiyle sıkı fıkı bir ilişki geliştirmiştir. İddia edildiği gibi faiz lobisiyle mücadele değil, bunlarla kader birliği yapıldığının açık ilanıdır. 'Nas' olan şey faiz oranlarını düşürülmesi değil, faizci bu düzenin kaldırılmasıdır. Faizsiz ve gelir dağılımında adalete dayalı bir sistemi oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Politika faizi düşerken, kamunun borçlanma faizinin yükseldiğini belirten Karaduman, Merkez Bankası düşük faizle piyasaya borç verirken devletin yüksek faizle borçlandığını söyledi.

Karaduman, asgari ücret görüşmelerine de değinerek, asgari ücrete an az yüzde 50 oranında zam yapılmasını ve haksız vergilerin alınmamasını istedi.

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet