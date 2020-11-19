Saadet Öğretmen çocuk istismarıyla mücadeleyi Samsun'da anlatacak
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Saadet Öğretmen çocuk istismarıyla mücadeleyi Samsun'da anlatacak

19.11.2020 11:50 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:55
Saadet Öğretmen çocuk istismarıyla mücadeleyi Samsun'da anlatacak

Çocuk istismarıyla mücadelenin simge ismi Saadet Öğretmen Atakum Belediyesi ile Samsun'daçocuk istismarının önlenmesi için verdiği mücadele ile ismi dünya genelinde simgeleşen ve ABD'den Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü alan aktivist öğretmen Saadet Özkan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları...

Çocuk istismarıyla mücadelenin simge ismi Saadet Öğretmen Atakum Belediyesi ile Samsun'da

çocuk istismarının önlenmesi için verdiği mücadele ile ismi dünya genelinde simgeleşen ve ABD'den Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü alan aktivist öğretmen Saadet Özkan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Atakum Belediyesi'nin gerçekleştireceği panele konuk oluyor.

Çocuk istismarına karşı verdiği mücadeleyle dünya çapında tanınan aktivist öğretmen Saadet Özkan, Atakum Belediyesi'nin çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde gerçekleştireceği panele konuk konuşmacı olarak katılacak. İzmir'in Menderes ilçesinde bir okul müdürünün altı öğrencisine cinsel istismarda bulunduğunu ortaya çıkararak yargılanmasını sağlayan Saadet Özkan, verdiği mücadele ile uluslararası alanda tanınır hale gelmişti. İstismarcı okul müdürünün 82 yıl hapis cezası alması ile sonuçlanan süreçte tüm engellemelere karşın susmayan Saadet Öğretmen, Atakum Belediyesi'nin etkinliğinde cinsel istismarla mücadeleyi Samsunlulara anlatacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2017'de 'Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne layık görülen ve aynı yıl Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ni (UCİM) de kurarak kendisini cinsel istismara uğrayan çocuklar için gönüllü mücadeleye adayan Özkan, 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 13.00'te, Atakum Kültür ve Eğlence Merkezi'nde başlayacak olan panelin açılış konuşmasını gerçekleştirecek. UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan'ın yanı sıra panelde UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de birer konuşma yapacak. Başkan Deveci'nin eşi Av. Sosyolog Gülay Deveci, Psikolojik Danışman Büşra Bayraktar ve Psikolog Gamze Sırmalı Akbulut'un panelist olarak yer alacağı etkinlikte çocuk istismarıyla mücadelenin tüm yönleri ele alınacak. Pandemi koşulları nedeniyle panelde yer alamayan Atakum Belediyesi Çocuk Korosu da Samsunlulara mesaj verecek. Nazım Hikmet Ran'ın, 'Güzel Günler Göreceğiz' şiirinin Edip Akbayram'ın müzikal düzenlemesi ile seslendiren çocukların çektiği video klip katılımcılara izletilecek.

Ceren Özdemir'in adı Atakum'da yaşayacak

Panelin öncesinde Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi'nde kurulan Ceren Özdemir Dans Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirilecek. Kentte genç dansçıların yetişmesi için kurulan atölye Ordu'da öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi Ceren Özdemir'in adını yaşatacak. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle derslerine başlayamayacak olan Ceren Özdemir Dans Atölyesi, normalleşme koşullarının oluşmasının ardından farklı sanat dallarında gerçekleştirilecek olan çalışmalarına ev sahipliği yapacak. - SAMSUN

Saadet Öğretmen çocuk istismarıyla mücadeleyi Samsun'da anlatacak
Saadet Öğretmen çocuk istismarıyla mücadeleyi Samsun'da anlatacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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