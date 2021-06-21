Saadet Koç Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
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Saadet Koç Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.

Saadet Koç Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Saadet KOÇ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Saadet KOÇ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yeni mahalle sakinlerinden Merhum Salim KOÇ'un eşi Fevzi, Nihat, Adnan, Cevdet, Nevzat ve Ezmet KOÇ'un anneleri Saadet KOÇ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Yeni mahalle Yunus Emre camiinde kılınacak ikindi namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Adnan KOÇ: 0533 456 72 33

21 Haziran 2021, Pazartesi

Kaynak: Habermetre

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