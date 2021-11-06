Saadet KARTAL hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Saadet KARTAL hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Saadet KARTAL hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Dibekli köyü sakinlerinden Halim KARTAL'ın eşi Arzu, Birol ve Uğur KARTAL'ın anneleri Saadet KARTAL hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak ikindi namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Uğur KARTAL: 0531 781 88 83
06 Kasım 2021, Cumartesi
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