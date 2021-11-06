Saadet KARTAL hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saadet KARTAL hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Habermetre - Haberler | Toplum
Saadet KARTAL hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Saadet KARTAL hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Saadet KARTAL hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Dibekli köyü sakinlerinden Halim KARTAL'ın eşi Arzu, Birol ve Uğur KARTAL'ın anneleri Saadet KARTAL hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak ikindi namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Uğur KARTAL: 0531 781 88 83

06 Kasım 2021, Cumartesi

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title