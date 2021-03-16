Saadet Gürses kimdir?

Saadet Gürses 26 Şubat 1961 yılında doğan, Türk gazeteci, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Saadet Gürses kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Saadet Gürses filmografisi nedir? Saadet Gürses hayatı ve biyografisi nedir?

Saadet Gürses 26 Şubat 1961 yılında doğan, Türk gazeteci, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Saadet Gürses kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Saadet Gürses filmografisi nedir? Saadet Gürses hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SAADET GÜRSES KİMDİR?

Saadet Gürses 26 Şubat 1961 yılında doğan, Türk gazeteci, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

35 yıllık sanat hayatı içinde 300'e yakın filmde rol alan Gürses, bir dönem şarkıcılık denemesinde de bulunarak albüm çıkardı. Bugün gazetesinde çalıştı. 1997 yılında cilt kanseri hastalığına yakalanmasına rağmen, yedi yıl mücadele ederek sağlığına kavuştu.

FİLMOGRAFİSİ

Düğün Şarkıcısı - 2008

Yaprak Dökümü - 2006

Yalnız Kalpler - 2006

İki Aile - 2006

Yaşanmış Şehir Hikâyeleri - 2006

Masum Değiliz - 2005

Sessiz Gece - 2005

Yanık Koza - 2005

Sil Baştan - 2004

Canım Annem - 2004

Oğlum İçin - 2003

Küçük Onur - 2000

Tatlı Kaçıklar - 1996

Çiçek Taksi - 1995

Gerçek Kesit - 1993

Mahallenin Muhtarları - 1992

Buzdan Mutluluk - 1989

Sen Ve Ben - 1988

Patroniçe - 1987

Patroniçe 2 - 1987

Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes - 1987

Hata - 1984

Bebek - 1979

Dokunmayın Şabanıma - 1979

İyi Aile Çocuğu - 1978

İnek Şaban - 1978

Denizden Gelen Kadın - 1978

Düzen - 1978

El Bebek Gül Bebek - 1978

Sevgili Kardeş - 1978

Liseli Kızlar - 1977

Bizim Kız - 1977

Baraj - 1977

Kolombo Şakir - 1976

Ben Bir Garip Keloğlanım - 1976

Yirmidört Saat - 1976

Tantana Kardeşler - 1976

Sıralardaki Heyecan - 1976

Çirkef - 1975

Derece 37 (2) - 1975

Pembe Panter - 1975

Nereden Çıktı Bu Velet - 1975

Kadınlar - 1975

Aptal Şampiyon - 1975

Üç Kağıtçılar - 1975

Köroğlu- 1968

Yedi Dağın Aslanı - 1966

Aslanların Dönüşü - 1966

Ayşecik Çıtı Pıtı Kız - 1964