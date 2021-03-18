Saad Alami Rahmouni kimdir?

Saad Alami Rahmouni kimdir sorusu son dönemlerde iş dünyasında sıklıkla sorulan soru olmaya başlamıştır. Peki, Saad Alami Rahmouni kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Saad Alami Rahmouni hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SAAD ALAMİ RAHMOUNİ KİMDİR?

Saad Alami Rahmouni ABD'nin Miami kentinde bulunanWorldwide Luxury Concierge LLC isimli turizm ve seyahat şirketinin sahibidir.

Dünyanın en ünlü isimleri Saad Alami Rahmouni'nin müşterileri arasında yer almaktadır.

Sosyeteye hizmet veren bir kuruluşun sahibi olması onu da müşterileri gibi ünlü bir isim yapmış durumdadır.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde yaşanan kısıtlamaları ve krizleri fırsata dönüştüren Saad Alami Rahmouni, zengin müşterileri için alternatif seyahat ve eğlence fırsatları sunmaktadır.

Onlara lüks yatlarda, kısıtlamaların daha seyrek olduğu bölgelerde eğlence imkanları ortaya çıkarıyor.

Rahmouni, "Yaklaşık on yıl önce Miami'ye taşındığımda, 15 yaşımdan beri konaklama sektöründe çalışıyordum, bu yüzden sağlam bir müşteri listesi oluşturdum" dedi.

Rahmouni, müşterilerinin nereye seyahat etmek istediklerini tahmin ederek her zaman en yeni hükümet kısıtlamalarını araştırıyor, mahremiyet ve sosyal mesafe gereksinimleri için evleri ayırmaya öncelik veriyor.

Her zaman en yeni kısıtlamalar konusunda günceldir ve varlıklı müşterilerinin eğlenmesi için, hükümet kurallarına uygun olarak bunları atlatmayı bir vurgu noktası haline getirir.

Rahmouni yeni müşteriler aramamasına ve yerleşik ağıyla meşgul olmasına rağmen, potansiyel bir müşterinin sağladığı hizmet seviyesini karşılayabileceğinden emin olmak için finansal kanıt görmesi gerekiyor.