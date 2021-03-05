SA Spurs - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta?
05.03.2021 00:50 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:54
NBA maçında bugün SA Spurs - OKC Thunder maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler SA Spurs - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.
Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, SA Spurs - OKC Thunder maçı gerçekleşecek. Peki, SA Spurs - OKC Thunder hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!
SA SPURS - OKC THUNDER MAÇI HANGİ KANALDA?
NBA, PSA Spurs - OKC Thunder maçı, San Antonio'da AT&T Center'da oynanacak. SA Spurs - OKC Thunder maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.
SA SPURS - OKC THUNDER MAÇI SAAT KAÇTA?
NBA heyecanında 5 Mart Cuma günü oynanacak SA Spurs - OKC Thunder maçı, Türkiye saatiyle 05.00'da başlayacak.