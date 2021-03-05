SA Spurs - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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SA Spurs - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta?

05.03.2021 00:50 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:54
SA Spurs - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün SA Spurs - OKC Thunder maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler SA Spurs - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, SA Spurs - OKC Thunder maçı gerçekleşecek. Peki, SA Spurs - OKC Thunder hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

SA SPURS - OKC THUNDER MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, PSA Spurs - OKC Thunder maçı, San Antonio'da AT&T Center'da oynanacak. SA Spurs - OKC Thunder maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

SA SPURS - OKC THUNDER MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 5 Mart Cuma günü oynanacak SA Spurs - OKC Thunder maçı, Türkiye saatiyle 05.00'da başlayacak.

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