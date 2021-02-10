SA Spurs - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün SA Spurs - GS Warriors maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler SA Spurs - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün NBA maçında, SA Spurs - GS Warriors maçı gerçekleşecek. SA Spurs - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

SA SPURS - GS WARRIORS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, SA Spurs - GS Warriors maçı, AT&T Center'da San Antonio'da oynanacak. SA Spurs - GS Warriors maçı Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

SA SPURS - GS WARRIORS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 10 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan SA Spurs - GS Warriors maçı, Türkiye saatiyle 04:30'da başlayacak.