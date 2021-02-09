SA Spurs - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün SA Spurs - GS Warriors maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler SA Spurs - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, SA Spurs - GS Warriors maçı gerçekleşecek. Peki, SA Spurs - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

SA SPURS - GS WARRİORS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, SA Spurs - GS Warriors maçı, San Antonio'da AT&T Center'da oynanacak. SA Spurs - GS Warriors maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

SA SPURS - GS WARRİORS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 9 Şubat Salı günü oynanacak SA Spurs - GS Warriors maçı, Türkiye saatiyle 04.30'da başlayacak.