S9 Siparişlerinden Kötü Rapor

Samsung, Galaxy S9 için ön sipariş almaya sadece birkaç gün önce başladı ancak Güney Kore'den gelen bir rapor, ön siparişlerin beklentileri aşmadığını ileri sürdü.

İLGİLİ HABER S9'u lider yapacak 5 özellik

Rapor, Galaxy S9 ön siparişlerinin Galaxy S8 seviyesinde, hatta daha düşük olduğunu iddia etti. "Sektör kaynaklarını" kaynak gösteren rapora göre bir Samsung çalışanı "Galaxy S9 ön siparişlerinin Galaxy S8'e benzer seviyede olduğuna inanıyoruz," dedi. Yetkili, ön sipariş rakamlarının şu an daha düşük olabileceğini çünkü Barselona'daki tanıtımdan iki gün sonra ön sipariş almaya başladıklarını, Galaxy S8 için sekiz gün beklediklerini belirtti.

İLGİLİ HABER Galaxy S9, çok fazla beklemeyecek

Bir yerel mobil sağlayıcıya göre kullanıcılar, "Galaxy S9'da diğer telefonlardan çok farklı bir şey görmüyor olabilirler". Bu şaşırtıcı değil çünkü Galaxy S9, S8'in üzerine geliştirmeler yapan bir telefon ve büyük yenilikler sunmuyor.

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın resmi satış verileri henüz Samsung tarafından açıklanmasa da firma, Galaxy S9'dan geçen seneki Galaxy S8'e kıyasla daha iyi bir satış performansı beklediğini söyledi. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini elbette zaman gösterecek.