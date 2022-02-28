S2G Esports, VALORANT Takımını Tamamladı!
EsporGazetesi.com - Gamegar
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Başarılı espor kulübü S2G Esports, VALORANT sahnesine giriş yaptı.
Adını Ocak ayında PUBG Mobile Global Championship 2021 ile birlikte dünyaya duyurmayı başarmış ülkemizin başarılı kulüplerinden S2G Esports, VALORANT sahnesine girdi. İlk olarak takımın başına, eski Oxygen Esports koçu Deren "Cuaj" Ülgen'i getiren S2G Esports, son olarak Ahmet Can "vCan" Türkmen'i de kadrosuna katarak VALORANT takımını tamamlamış oldu.
S2G Esports VALORANT Takımı
İmdat Burak "Mach3N" Hocaoğlu Onur "Padisah" Dönmez Alican "Gaijin" Yeşilay Emirhan "L7" Şahintürk Ahmet Can "vCan" TürkmenTeknik ve İdari Kadro Deren "Cuaj" ÜlgenKoçEsporGazetesi.com - Gamegar
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İmdat Burak "Mach3N" Hocaoğlu
Onur "Padisah" Dönmez
Alican "Gaijin" Yeşilay
Emirhan "L7" Şahintürk
Ahmet Can "vCan" TürkmenTeknik ve İdari Kadro
Deren "Cuaj" ÜlgenKoç