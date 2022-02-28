S2G Esports, VALORANT Takımını Tamamladı!

Adını Ocak ayında PUBG Mobile Global Championship 2021 ile birlikte dünyaya duyurmayı başarmış ülkemizin başarılı kulüplerinden S2G Esports, VALORANT sahnesine girdi. İlk olarak takımın başına, eski Oxygen Esports koçu Deren "Cuaj" Ülgen'i getiren S2G Esports, son olarak Ahmet Can "vCan" Türkmen'i de kadrosuna katarak VALORANT takımını tamamlamış oldu.

S2G Esports VALORANT Takımı