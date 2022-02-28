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S2G Esports, VALORANT Takımını Tamamladı!

EsporGazetesi.com - Gamegar
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S2G Esports, VALORANT Takımını Tamamladı!

Başarılı espor kulübü S2G Esports, VALORANT sahnesine giriş yaptı.

Adını Ocak ayında PUBG Mobile Global Championship 2021 ile birlikte dünyaya duyurmayı başarmış ülkemizin başarılı kulüplerinden S2G Esports, VALORANT sahnesine girdi. İlk olarak takımın başına, eski Oxygen Esports koçu Deren "Cuaj" Ülgen'i getiren S2G Esports, son olarak Ahmet Can "vCan" Türkmen'i de kadrosuna katarak VALORANT takımını tamamlamış oldu.

S2G Esports VALORANT Takımı

İmdat Burak "Mach3N" Hocaoğlu

Onur "Padisah" Dönmez

Alican "Gaijin" Yeşilay

Emirhan "L7" Şahintürk

Ahmet Can "vCan" TürkmenTeknik ve İdari Kadro

Deren "Cuaj" ÜlgenKoç

EsporGazetesi.com - Gamegar

Ocak, Gamegar,, Haberler

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