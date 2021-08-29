S2G Esports PUBG Mobile analistlik görevini "Tyler Abi" üstlenecek!
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S2G Esports PUBG Mobile analistlik görevini "Tyler Abi" üstlenecek!

S2G Esports PUBG Mobile analistlik görevini 'Tyler Abi' üstlenecek!
Playerbros - Haberler | Gamegar

PUBG arenasında adını çokça duyduğumuz espor organizasyonu S2G Esports PUBG Mobile analistlik görevini bugünden sonra Engin İnan "Tyler Abi" İnanç üstlenecek. Tecrübeli takım sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile espor sektörüne uzun yıllar hizmet veren Engin'i kadrosuna analist olarak dahil ettiğini duyurdu.

PUBG arenasında güzel başarılar elde eden S2G Esports takımı kadrosunu güçlendirmeye de devam ediyor. Çoğu oyunu profesyonel düzeyde oynayan Tyler Abi'nin kadroya katılması ile takım PUBG Mobile gücünü arttırmaya çalışıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde yeni katılan analistin farkı ortaya çıkacak mı? Bu transfer espor sahnesine nasıl yansıyacak hep beraber göreceğiz.

Kaynak: Playerbros

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