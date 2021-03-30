S.T.A.L.K.E.R 2 adına yeni detaylar paylaşıldı!

Youtube üzerinde yayınlanan yeni bir videoyla oyun hakkında serinin hayranlarının hoşuna gidecek detaylar görüldü.

GSC Game World aracılığıyla geliştirilip yayınlanan serideki yeni oyun S.T.A.L.K.E.R 2'nin yeni detayları ortaya çıktı. Youtube platformu üzerinde yayınlanan yeni bir oyun hakkında serinin hayranlarının hoşuna gidecek detaylar görüldü. Anca oyun hakkında henüz yeni bir fragman söz konusu olmadığını da belirtelim. Bununla beraber S.T.A.L.K.E.R 2, seriyi yeni nesil içerisinde layığıyla temsil edecekmiş gibi gözüküyor.

S.T.A.L.K.E.R 2 oyunu için yeni detaylar yayında

Geliştirici olan GSC Game World, üzerinden yayınlamış olduğu yeni fragmanla oyun hakkındaki bazı detayları duyurdu. 23 Mart tarihi seriye ait ilk oyunun yıldönümüdür. Ayrıca geçen sene firma S.T.A.L.K.E.R 2 adına ilk oyun motoru olan ekran görüntüsünü yayınlamıştı. Bu sene ise yeni oyun hakkında bazı detayları gün yüzüne çıkararak hayranlarıyla beraber ilk oyun olan Shadow of Chernobyl'i kutluyorlar.

Video içerisinde öncelikler yeni oyunda yenilenmiş olan kostümleri gösteriyorlar. Tehlikeli bir bölge Zone'da, yeni oyunda birtakım farklı grup içerisinden insan görebileceğiz. Kostümü gösterilen iki taraf "Freedom" ve "Duty" oldu. Fakat bizlere daha fazlasını da beklememiz gerektiğini söylüyorlar.

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Kaynak: Playerbros