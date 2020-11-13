S Sport frekans bilgileri nedir? S Sport nasıl izlenir? S Sport şifreli mi, ücretli mi? Formula 1, F1 şifresiz canlı nasıl izlenir? S Spor canlı izlem
Formula 1 Türkiye Grand Prix'i için geri sayım başladı. 9 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'de yapılacak olan Formula 1 için hazırlıklar tamamlanırken yarışı izlemek isteyenler S Sport nasıl izlenir? S Sport şifreli mi, ücretli mi? Formula 1, F1 şifresiz canlı nasıl izlenir? S Sport frekans bilgileri nedir merak etti.
Pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan S Sport, frekans bilgileri eklenerek uydu üzerinden de izlenebilmektedir. S Sport frekans bilgileri dışında diğer yayın platformları aracılığıyla da seyredilebilen bir kanaldır. D-Smart, TV+, Tivibu, Kablo Tv ve Vodafone TV ile izlenebilen S Sport kanalı, pek çok futbol ligi ve spor organizasyonunun yayın haklarını bünyesinde bulunduruyor. S Sport frekans bilgileri nedir? S Sport nasıl izlenir? S Sport şifreli mi, ücretli mi? Formula 1, F1 şifresiz canlı nasıl izlenir? İşte, S Spor canlı izleme linki!
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?
Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 9 Kasım Pazartesi gününden itibaren Türkiye GP özel yayınlarına başlayacak. Antrenman yarışları ise 13 Kasım'da başlayacak.
Türksat 4A S Sport frekans bilgileri:
Frekans12188
PolarizasyonV-Dikey
SR27500
FEC5/6
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal
S SPORT ÜCRETLİ Mİ?
Yayıncı kuruluş S Sport, F1 DHL Türkiye GP'sini tüm yarış severlerin uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak da izleyebileceğini duyurdu.