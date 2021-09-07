( S ) PLAKA ARAÇ SAHİPLERİNE ÖNEMLİ DUYURU

( S ) PLAKA ARAÇ SAHİPLERİNE ÖNEMLİ DUYURU2021 - 2022 Eğitim - Öğretim yılında okul servis taşımacılığı faaliyetinde bulunacak olan ( S ) plaka araç sahiplerinin cezai müeyyideyle karşılaşmamaları için "Okul Servis Ücretleri Tespit Komisyonu" tarafından belirlenmiş tarifeye uygun hareket...