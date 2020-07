S. Pellegrino ve Acqua Panna güçlerini birleştiriyor Dünyanın önde gelen markalarından S. Pellegrino ve Acqua Panna, salgın sonrası kapılarını yeniden açan restoranlar için 50 "Best for Recovery" programının kurucu bağışçısı oldu.

Bağış toplama girişimi ile lezzet ve seyahat tutkunlarına sıradışı gastronomi fırsatlarını keşfetme imkanı sunulurken, Türkiye ve dünya çapındaki tüm restoranlara finansal kaynak oluşturmayı hedefleyen programa başvuru olanağı sağlanıyor. Şimdiye dek yapılmış en büyük küresel etkinlik olan, World's 50 Best Restaurants (Dünyanın en iyi 50 restoranı) oluşumunun başlattığı "50 Best for Recovery" programı ile gastronomi dünyasının hızla toparlanarak eski gücüne kavuşması için doğrudan ve somut destek sağlayacak bir fon oluşturulması hedefleniyor. Bu bağış toplama girişimi ile lezzet ve seyahat tutkunlarına farklı gastronomik deneyimleri keşfetme fırsatı da sunuluyor. Tüketiciler S. Pellegrino ve Acqua Panna markalarının sponsorluğunda hayata geçirilen ve açık artırmaya sunulan birbirinden özgün ve sıra dışı deneyim paketlerine teklif vererek, #SupportRestaurants dayanışma hareketine katkıda bulunmuş oluyor.

S.Pellegrino ve Acqua Panna'nın küresel ve yerel ölçekte yürüttüğü #SupportRestaurants dayanışma hareketini, gastronomi dünyasını bir araya getirmeye, toplumu bu oluşuma destek vermeye ve günümüzde yaşanan krizi aşıp endüstriyi yeniden kurmak için aktif olarak katkıda bulunmaya davet ettiği video ile duyuruyor. Eşsiz gastronomi deneyimlerini kaçırmak istemeyenler 12 Temmuz Pazar gününe kadar açık artırma tekliflerini çevrimiçi olarak www.50BestForRecovery.com adresinden yapabiliyor.

Yemek ve seyahat meraklıları için oluşturulan özel fırsatlardan bazıları;

"Dünyaca ünlü Şef Massimo Bottura ile birlikte şefin memleketi Modena'nın gastronomik hazinelerini keşfetmeyi vadediyor. Casa Maria Luigia'da iki gece konaklamalı paket, Lara Gilmore Bottura ile yapılacak sanat turunu ve bölgenin en iyi restoranlarından Francescana at Maria Luigia, Franceschetta 58 ve iki kez Dünya'nın en iyi 50 Restoranı listesine girmiş Osteria Francescana'da yenecek yemekleri de kapsıyor. İtalya'nın dinamik moda ve tasarım başkenti Milan'da gerçekleşecek S.Pellegrino Young Chef yarışmasının 2021 Büyük Finaline iki kişilik VIP davetiye de bulunuyor. Açık artırma sonucu davetiyeyi alacak kişi, dünyanın en iyi şefleri ile aynı havayı solumanın yanı sıra ihtişamlı Gala Yemeğine ve Ödül Törenine katılmanın ve San Pellegrino Terme'yi ziyaret etme şansını yakalıyor. Acqua Panna tarafından hazırlanan iki kişilik, üç günü kapsayan Medici döneminin özelliğini taşıyan Villa Panna'da lüks bir konaklama fırsatı elde ediyor. Villa Panna'nın Michelin yıldızlı şefinin ellerinden çıkma özel Toskana barbeküsü eşliğinde bölgenin gizli lezzetlerini tadarken; ayrıca Toskana bağlarında özel bir şarap tadım turunun yanı sıra Floransa'nın eşsiz manzarasına karşı keyifli aperatifler eşliğinde Ponte Vecchio altında sonlanan bir tekne turu da düzenleniyor. Misafirler geceyi Gucci Osteria da Massimo Bottura'da ünlü Şef Karime Lopez'in ayrıcalıklı menüsüyle taçlandırıyor. Program hakkında teferruatlı bilgiye S. Pellegrino'nun www.sanpellegrino.com resmi websitesi ile Facebook ve Instagram hesaplarından ulaşılabiliyor." - BURSA

