Haberler » Ekonomi » S&P Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi - Ekonomi

S&P Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Türkiye'nin B+ olan kredi notunda bir değişikliğe gitmedi.

01.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:07
S&P Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, 'nin B+ olan kredi notunda bir değişikliğe gitmedi.


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Türkiye değerlendirme raporunu açıkladı. Kuruluş, Türkiye'nin B+ olan kredi notunda bir değişikliğe gitmezken 'durağan' seviyedeki görünümü de aynı kaldı.


Ayrıca kuruluş, Türkiye'nin bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl da yüzde 3,3 büyüyeceği tahmininde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler