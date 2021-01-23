S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

23.01.2021 01:13 | Son Güncelleme: 23.01.2021 01:16
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun "B+", yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-" olarak teyit edildiği bildirildi.

Ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu kaydedilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye ekonomisinin 2020'de kredi teşvikinin etkisiyle yüzde 0,9 büyüdüğünün tahmin edildiği belirtildi.

S&P, temmuz ayında yaptığı tahminlerde Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 3,3 daralacağı tahmininde bulundu.

Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminde önemli bir yukarı yönlü revizyon yapıldığına işaret edilen açıklamada, Kovid-19 salgınına rağmen, Çin, Mısır ve Vietnam'ın dışında, Türkiye ekonomisinin geçen yıl büyüme kaydedecek bir diğer önemli gelişen piyasa ekonomisi olduğuna inanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, para politikasını sıkılaştırma yönünde alınan son kararların daha konvansiyonel bir politikaya dönüşün sinyalini verirken, Türkiye'nin 2020 sonunda GSYH'nin yüzde 35'ini oluşturarak "ılımlı" kalan net kamu borcunun da manevra alanı bıraktığı ifade edildi.

Türkiye ekonomisinin, enflasyon düşerken ve cari açık azalırken, toparlanmaya devam etmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, kısa vadede ülkenin ekonomik büyümesinin dış ortama ve Türkiye'deki aşı uygulamasına bağlı olacağının düşünüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin para politikasının 2020 sonlarına doğru önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekilerek, son dönemde atılan adımların devam etmesi halinde yüksek kalan enflasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 3,6, 2022'de yüzde 3,5, 2023'te yüzde 3,3 ve 2024'te yüzde 3,3 büyüyeceği öngörüldü.

Ülkedeki işsizlik oranın ise 2021'de yüzde 13,4, 2022'de yüzde 12, 2023'te yüzde 11,2 ve 2024'te yüzde 11,2 olacağı tahmin edildi. Enflasyonun da bu yıl yüzde 12,5, 2022'de 8,7, 2023'te yüzde 8 ve 2024'te yüzde 8 olacağı öngörüldü.

Öte yandan S&P, Azerbaycan'ın kredi görünümünü de "negatif"ten "durağan"a çevirdi ve ülkenin döviz ile yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB+/B" olarak teyit etti.

Ülkenin kredi görünümünün "durağan"a çevrilmesinin, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesle savaşa bağlı güvenlik, finans sektörü ve ödemeler dengesi risklerinin azalmasının temelini oluşturacağı beklentisini yansıttığı anlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Selçuk Özdağ Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Şener Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Ankara Saldırı Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 01:17:44. #1.16#
title