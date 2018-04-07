S&p, Suudi Arabistan'ın Kredi Notunu Teyit Etti

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Suudi Arabistan'ın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.



S&P'den yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın kredi notunun "A-" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Ülke ekonomisinin bu sene ılımlı büyüme göstermesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, bunun artan hükümet yatırımları ve yükselen petrol üretimi ile destekleneceği vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın, ekonomide petrole bağımlılığın azaltılması için çaba gösterdiğine değinilen açıklamada, ekonomik dönüşümü sağlamak için istihdam piyasasına ve eğitime ağırlık verildiği ifade edildi.

Öte yandan açıklamada, mali düzenlemelerde olumsuz gelişmeler görüldüğü takdirde Suudi Arabistan'ın kredi notunun düşürülebileceği uyarısına yer verildi. Açıklamada, ülkenin siyasi istikrarında bozulma olması halinde bunun mali sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

S&P geçen sene yüzde 0,7 daralma gösteren Suudi Arabistan ekonomisinin bu sene yüzde 2, gelecek yıl ise yüzde 2,2 büyüme göstermesinin öngörüldüğünü açıkladı.