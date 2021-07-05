S&P: Piyasa koşulları 2021'in ikinci yarısında sukuk ihracı için destekleyici olmaya devam edecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), düşük faiz oranları ve bol likidite ile piyasa koşullarının 2021'in ikinci yarısında sukuk ihracı için destekleyici olmaya devam edeceğini öngördü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), düşük faiz oranları ve bol likidite ile piyasa koşullarının 2021'in ikinci yarısında sukuk ihracı için destekleyici olmaya devam edeceğini öngördü.

S&P'den yapılan açıklamada, çoğu İslami finans ülkesinin nüfuslarını aşılamaya devam etmesinin ve petrol fiyatlarının 2021 için varil başına yaklaşık 65 dolarda dengelenmesinin beklendiği aktarıldı.

Söz konusu faktörlerin bu yıl 2020'ye kıyasla daha güçlü sukuk piyasası performansına işaret ettiği belirtilen açılamada, düşük faiz oranları ve bol likidite ile piyasa koşullarının 2021'in ikinci yarısında sukuk ihracı için destekleyici olmaya devam edeceğine inanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 2020'de 139,8 milyar dolar olan sukuk ihracının 2021'de 140 ila 155 milyar dolar aralığına ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Sukuk ihracının geçen yılın ilk yarısında 86,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, 2021'in ilk yarısında sukuk ihracının Malezya ve Suudi Arabistan'daki ihraçlar sayesinde 90,6 milyar dolar olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin