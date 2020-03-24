S&P: Küresel ekonomi büyük darbe alacak
S&P, küresel ekonomik aktivitenin koronavirüs salgınından ciddi şekilde etkilenmesinin beklendiğini bildirdi.
24.03.2020 20:51 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:51
S&P, küresel ekonomik aktivitenin koronavirüs salgınından ciddi şekilde etkilenmesinin beklendiğini bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com