S&P: Kovid-19 salgını 2021'de küresel kredi koşulları üzerinde ağır baskı oluşturmaya devam edecek
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S&P: Kovid-19 salgını 2021'de küresel kredi koşulları üzerinde ağır baskı oluşturmaya devam edecek

04.12.2020 19:35 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:38
S&P: Kovid-19 salgını 2021'de küresel kredi koşulları üzerinde ağır baskı oluşturmaya devam edecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının aşıyla ilgili olumlu haberlere rağmen 2021'de küresel kredi koşulları üzerinde ağır baskı oluşturmaya devam edeceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının aşıyla ilgili olumlu haberlere rağmen 2021'de küresel kredi koşulları üzerinde ağır baskı oluşturmaya devam edeceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında yeni dalgaların gelecek yılın ilk yarısı için risk oluşturduğu belirtildi.

Salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin yeniden uygulamaya konulmasının kırılgan ekonomik toparlanmaya zarar verebileceğine işaret edilen açıklamada, özellikle sosyal mesafe ve seyahat kısıtlamalarına en çok maruz kalan sektörlerde daha fazla kredi bozulmasına yol açabileceği kaydedildi.

Açıklamada, aşıyla ilgili olumlu haberlere rağmen salgının 2021'de küresel kredi koşulları üzerinde ağır baskı oluşturmaya devam edeceği vurgulandı.

Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ekonomik ivmenin azalmasıyla 2021'e daha zayıf bir başlangıç yapılacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, küresel ekonomik büyümenin gelecek yıl yüzde 5 olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Çin ekonomisinin gelecek yıl yüzde 7 büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, ABD ekonomisinin 2021'de yüzde 4,2 ve Avro Bölgesi ekonomisinin de yüzde 4,8 büyümesinin öngörüldüğü bilgisi verildi.

Açıklamada, gelişen piyasalar için finansal baskıların toparlanma hızını engelleyebileceği ifade edildi.

Eğlence, ulaşım ve perakende gibi salgından ağır şekilde etkilenen sektörlerin 2022 ya da sonrasında toparlanacağı belirtilen açıklamada, temerrütlerin de artmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, 2021'de çevresel olarak sürdürülebilir toparlanma sağlanmasına ve Kovid-19 salgınının artırdığı sosyal eşitsizliklerin ele alınmasına odaklanılacağı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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