S&p, Japonya'nın Kredi Notu Görünümünü Pozitife Çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Japonya'nın "A+" düzeyinde bulunan kredi notunu teyit ederken, not görünümünü ise durağandan pozitife çevirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, Japonya'nın "A+/A-1" olan uzun vadeli kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün durağandan pozitif olarak değiştirildiği bildirildi.

Açıklamada, Japonya'nın kredi notu ve not görünümüne ilişkin karara gerekçe olarak, ülkenin reel ve nominal olarak daha sağlıklı büyümesinin beklendiği, bunun önümüzdeki 3-4 yılda mali performansa kademeli olarak olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.

Japon ekonomisinin çeşitli alanlara yayılmış olduğuna, ülkede siyasi ve finansal istikrar bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu etkenlerin Japon yeninin küresel durumuna fayda sağladığı kaydedildi.