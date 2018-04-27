S&p İngiltere'nin Kredi Notunu Teyit Etti

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), İngiltere'nin kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun "AA" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "negatif" olduğu bildirildi.

İngiltere'nin en önemli ticari ortağı olan Avrupa Birliğiyle (AB) gelecekteki ilişkisinin hala belirsiz olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İngiltere'nin cari açığının dünyada en yüksek ikinci seviyede bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere'nin önemli Avrupa pazarlarına olan erişimini kaybetmesi durumunda ekonomik zayıflığının devam etme riski nedeniyle görünümünün negatif olduğu belirtildi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının sistemsiz gerçekleşmesi durumunda ülke notunun düşürülebileceği uyarısının yapıldığı açıklamada, öte yandan AB ile müzakerelerin risksiz olması durumunda İngiltere'nin görünümünün durağana çekilebileceği vurgulandı.

Açıklamada, geçen sene yüzde 1,8 oranında büyüme kaydeden İngiltere ekonomisinin, bu sene yüzde 1,3, gelecek yıl ise yüzde 1,5 oranlarında büyüme göstermesinin öngörüldüğüne yer verildi.