S&P: Hindistan'daki ikinci Kovid-19 dalgası ekonomiye yönelik aşağı yönlü riskleri artırıyor
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S&P: Hindistan'daki ikinci Kovid-19 dalgası ekonomiye yönelik aşağı yönlü riskleri artırıyor

S&P: Hindistan'daki ikinci Kovid-19 dalgası ekonomiye yönelik aşağı yönlü riskleri artırıyor
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Hindistan'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ülke ekonomisi için aşağı yönlü risk oluşturduğunu duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Hindistan'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ülke ekonomisi için aşağı yönlü risk oluşturduğunu duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, ülkedeki ikinci Kovid-19 dalgasının ciddiyet taşıdığı ve can kayıplarının yanı sıra işlerde aksama olasılığını artırdığı belirtildi.

Açıklamada, artan vakaların Hindistan ekonomisi ve kredi derecelendirmesi için aşağı yönlü risk oluşturduğu aktarılarak, ülkedeki yüksek vaka sayısının diğer coğrafyalar için de önemli bir bulaşma riski taşıdığı kaydedildi.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın belirsizliği de beraberinde getirdiğine işaret edilen açıklamada, günlük vaka sayısı 300 bini aştığı için salgının ülkenin sağlık altyapısı üzerinde ciddi baskı oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, "Uzun süren bir Kovid-19 salgını, Hindistan'ın ekonomik toparlanmasını sekteye uğratacaktır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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