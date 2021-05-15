S&P, güvenlik ve siyasi risklerin İsrail'in kredi notu üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtti Açıklaması
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S&P, güvenlik ve siyasi risklerin İsrail'in kredi notu üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtti Açıklaması

S&P, güvenlik ve siyasi risklerin İsrail'in kredi notu üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), İsrail'de siyasi ve güvenlikle ilgili risklerin son birkaç gün içinde keskin bir şekilde arttığını belirterek, bu risklerin uzamasının, ülkenin ekonomik, mali ve ödemeler dengesi ölçütlerini etkileyerek kredi notu...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), İsrail'de siyasi ve güvenlikle ilgili risklerin son birkaç gün içinde keskin bir şekilde arttığını belirterek, bu risklerin uzamasının, ülkenin ekonomik, mali ve ödemeler dengesi ölçütlerini etkileyerek kredi notu derecelendirmesi üzerindeki baskıyı artırabileceğini bildirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, İsrail'in uzun ve kısa vadeli, döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notunun "AA-/A-1+" ve not görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Son birkaç gün içinde güvenlik ve siyasi riskler, İsrail içindeki toplumsal gerilimlerin artmasının yanı sıra Hamas ile çatışmaların alevlenmesine bağlı olarak keskin bir şekilde arttı." değerlendirmesinde bulunuldu.

İç siyasi belirsizliğin son 2 yılda tekrarlanan seçimler nedeniyle yüksek kaldığı belirtilen açıklamada ancak şimdiye kadar bunun ekonomiyi önemli ölçüde etkilemediği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in mali ölçütlerinin mevcut askeri gerilimden olumsuz etkilenebileceği ancak şu anda bunları ölçmenin zor olduğu ifade edildi.

S&P'nin açıklamasında, "Mevcut gerilime bağlı güvenlik ve siyasi riskler uzarsa, İsrail'in ekonomik, mali ve ödemeler dengesi ölçütlerini etkileyerek derecelendirmeler üzerindeki baskı artabilir." denildi.

Kovid-19'a karşı etkili ve hızlı aşılama, güçlü teknoloji sektörü performansı ve artan gaz ihracatının etkisiyle ülke ekonomisinin 2021'de yüzde 5 büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, bu tahminin mevcut askeri çatışmanın ve iç gerilimlerin yavaş yavaş azaldığı ve uzun sürmediği varsayımına dayandığı aktarıldı.

Açıklamada, salgının İsrail'in kamu maliyesini önemli ölçüde kötüleştirdiği ancak olumlu borç yapısı, güvenilir para politikası ve güçlü ödemeler dengesi ile risklerin hafifletilmesinin muhtemel olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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