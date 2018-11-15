S&p Global Platts: ABD'de Sondaj Kule Sayısı 21 Adet Arttı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 14 Kasım itibarıyla 21 adet artışla 1,200'e yükseldi.
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 14 Kasım itibarıyla 21 adet artışla 1,200'e yükseldi.
S&P Global Platts tarafından haftalık olarak açıklanan rapora göre, aynı haftada petrol sondaj kule sayısı 7 adet artarak 950 olurken, doğal gaz kule sayısı 12 adet artarak 230'a yükseldi. Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı 2 adet artışla 20'ye çıktı.
S&P Global Platts verilerine göre;
Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 135 adet arttı.
Sondaj kulelerinin bin 166 adedi karada, 4 adedi iç sularda, 30 adedi ise açık sularda yer aldı.
Sondaj kule sayıları S&P Global Platts tarafından çarşamba günleri, dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes tarafından ise cuma günleri açıklanıyor. - İstanbul