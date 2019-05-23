S&p Global Platts: ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri 19 Adet Arttı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 22 Mayıs itibarıyla son bir haftada 19 adet artışla 860 adete yükseldi.
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 22 Mayıs itibarıyla son bir haftada 19 adet artışla 860 adete yükseldi.
S&P Global Platts raporunun verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kule sayısı 10 adet düşüşle 214'e geriledi ve böylece aynı dönemde ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 9 adet artışla 1.074 adete yükseldi. Bu dönemde, petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule saptanmadı.
S&P Global Platts verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 44 adet azaldı ve sondaj kulelerinin bin 38 adedi karada, 5 adedi iç sularda, 31 adedi ise açık sularda yer aldı. En büyük havzalardan Permian'da sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 450, Anadarko'da 5 adet artışla 119 oldu.
Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes sondaj kule sayılarını cuma günleri açıklıyor. - İstanbul