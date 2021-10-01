S&P, Fransa'nın kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Fransa'nın uzun vadeli kredi notunu "AA" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Fransa'nın uzun vadeli "AA" ve kısa vadeli "A-1+" olan talep edilmemiş (unsolicited) kredi notlarının teyit edildiği bildirildi.

Ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu belirtilen açıklamada, görünümün ekonomik toparlanmanın Fransa'nın büyük bütçe açıklarını aşağı çekmesini sağlayacağına dair görüşü yansıttığı aktarıldı.

Açıklamada, Fransa ekonomisinin bu yıl yüzde 6,2 ve 2022'de yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerine karşı tek seferlik harcama önlemlerinin geri çekilmesinin döngüsel toparlanma dinamikleriyle birlikte 2022'de bütçe açığını önemli ölçüde azaltacağının beklendiğine işaret edilen açıklamada, Fransa'nın seçim takviminin ise kuruluşun tahminleri için risk oluşturduğu ifade edildi.