S&P: ECB, faiz artışına kapı açıyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

S&P: ECB, faiz artışına kapı açıyor

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
 - Güncelleme:
S&P: ECB, faiz artışına kapı açıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) mart ayından itibaren piyasaları para politikası normalleşmesi için hazırlamaya başlayabileceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) mart ayından itibaren piyasaları para politikası normalleşmesi için hazırlamaya başlayabileceğini bildirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, ECB'nin faiz artışına kapı açtığı aktarıldı.

Açıklamada, ECB'nin mart ayından itibaren piyasaları para politikası normalleşmesi için hazırlamaya başlayabileceği kaydedildi.

Bunun bankanın bir sonraki toplantısından önce gelecek yeni tahminlere ve dolayısıyla enerji fiyatlarına, kura ve ücret gelişmelerine bağlı olacağı belirtilen açıklamada, ECB'nin faizleri yükseltmeden önce net varlık alımlarını aşamalı olarak azaltmasının gerekeceği ifade edildi.

Açıklamada, bankanın mevcut zamanlaması göz önüne alındığında varlık alımlarının eylülden önce tamamlanmasının pek olası olmadığı, bunun aralık ayında ilk faiz artışının önünü açacağı aktarıldı.

S&P'nin açıklamasında, bilanço normalleşmesinin de zaman alacağı kaydedildi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası, Kredi, Mart, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title