S&P Dow Jones gelecek yıl "kripto endeksleri" hazırlayacak
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S&P Dow Jones gelecek yıl "kripto endeksleri" hazırlayacak

04.12.2020 13:54 | Son Güncelleme: 04.12.2020 13:59
S&P Dow Jones gelecek yıl

S&P Global, CME Group ve News Corp arasında bir ortak girişim olarak 2012 yılında kurulan ABD merkezli S&P Dow Jones Endeksleri, önümüzdeki yıldan itibaren "kripto endeksleri" de yayınlamaya başlayacağını açıkladı.

S&P Global, CME Group ve News Corp arasında bir ortak girişim olarak 2012 yılında kurulan ABD merkezli S&P Dow Jones Endeksleri, önümüzdeki yıldan itibaren "kripto endeksleri" de yayınlamaya başlayacağını açıkladı.

S&P Dow Jones Endeksleri Yenilikçilik ve Strateji Başkanı Peter Roffman, konuyla ilgili açıklamasında, bu konuda veri sağlayıcısı olarak Lukka'yı seçtiklerini söyledi. Kripto para birimleri gibi dijital varlıkların "hızla gelişen bir varlık sınıfı" olarak ileri çıktıklarına işaret eden Roffman, "Bu gelişmelerle birlikte, bağımsız, güvenilir ve kullanıcı dostu karşılaştırmalar için doğru zaman" dedi.

İsviçreli yatırım ürünleri yaratıcısı Valor'dan yapılan açıklamada da, ücret ödenmeden işlem yapılabilecek, Bitcoin borsasında işlem gören ürün "Bitcoin Zero"yu piyasaya sürdüğünü duyurdu. Açıklamaya göre, alanında ilk olduğu belirtilen yeni ürün Stockholm merkezli Nordic Growth Market borsasında işlem görmeye başlayacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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