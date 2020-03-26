S&P'den Euro Bölgesi ve İngiltere için resesyon uyarısı Standard & Poor's, Euro Bölgesi ve İngiltere ekonomisinin koronavirüs salgının etkisiyle bu yıl yüzde 2 daralacağın öngördü.

Standard & Poor's, Euro Bölgesi ve İngiltere ekonomisinin koronavirüs salgının etkisiyle bu yıl yüzde 2 daralacağın öngördü. Kaynak: Dunya.com