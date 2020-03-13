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Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi

S&P'den avro bölgesi için Kovid-19 kaynaklı resesyon uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını geciktirme aşamasının ve virüse yönelik önlemlerin avro bölgesi ekonomisini bu yılın ikinci yarısında teknik resesyona sürükleyebileceğini bildirdi.

13.03.2020 23:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:28
S&P'den avro bölgesi için Kovid-19 kaynaklı resesyon uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını geciktirme aşamasının ve virüse yönelik önlemlerin avro bölgesi ekonomisini bu yılın ikinci yarısında teknik resesyona sürükleyebileceğini bildirdi.

S&P, Kovid-19 salgınının Avro bölgesi ekonomisine etkisine ilişkin, "Avronun düzensiz değer kazanımı Kovid-19'dan daha uzun süreli ekonomik zarar verebilir" başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporda, Kovid-19 salgınının yayılmasını geciktirme aşamasının ve kontrol altına almaya yönelik önlemlerin avro bölgesi ekonomisini bu yılın ilk yarısında teknik bir resesyona sürükleyebileceği ifade edildi.

Avronun düzensiz bir şekilde değer kazanmasının kalıcı olması durumunda 2021'de büyümeye en büyük tehdit haline gelebileceğine dikkati çekilen raporda, avro ve ABD faiz oranları arasında daralan farkın avro üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturduğu aktarıldı.

Raporda, Avrupa'ya büyük bir para akışı olmazsa bu durumun önümüzdeki aylarda Atlantik boyunca dalgalı sermaye akışına neden olabileceği belirtildi.

Söz konusu raporda görüşlerine yer verilen S&P Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başekonomisti Sylvain Broyer, yükselen hisse senedi piyasaları ve petrol fiyatlarındaki keskin dalgalanmaların Avrupa ekonomisi için gittikçe artan "fırtına tablosu"na katkı sunduğunu ifade etti.

Broyer, "Virüsün zirve zamanlamasına ilişkin belirsizlik, kredi itibarındaki olası ikinci aşama etkiler, maliye ve para politikası yanıtlarındaki etkililik ve koronavirüsün Avrupa'nın ticari ortaklarına, özellikle ABD'ye daha fazla yayılması, Avrupa'nın ekonomik görünümü için büyük bir risk oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Manşet

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