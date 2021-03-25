S&P, Avro Bölgesi'nin yüzde 4,2 büyüyeceğini tahmin etti
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S&P, Avro Bölgesi'nin yüzde 4,2 büyüyeceğini tahmin etti

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
S&P, Avro Bölgesi'nin yüzde 4,2 büyüyeceğini tahmin etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 4,4 büyüyeceğini öngördü.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 4,4 büyüyeceğini öngördü.

S&P'den yapılan açıklamada, Avro Bölgesi'ndeki elverişli finansman koşullarının revize edilen tahminin temelini oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada, Avro Bölgesi büyümesinin bu yıl yüzde 4,2 ve 2022'de yüzde 4,4 olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Asya-Pasifik bölgesi ve ABD'deki hızlı toparlanmanın bu yıl Avro Bölgesi'ndeki toparlanmayı hızlandırmaya devam edeceğine işaret edilen açıklamada, bölgede bu yaz iyileşmenin beklendiği, aşılamanın arttıkça ekonomik faaliyete yönelik kısıtlamaların sona ereceğinin varsayıldığı kaydedildi.

S&P'nin Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik toparlanmaya ilişkin açıklamasında ise hızlı küresel büyümenin Asya-Pasifik'in toparlanmasını artıracağına vurgu yapıldı.

Bölgedeki toparlanmanın ABD'deki teşvikler ve daha güçlü küresel taleple destekleneceğine işaret edilen açıklamada, Asya-Pasifik bölgesi için 2021 yılı büyüme tahmininin yüzde 6,8'den 7,3'e çıkarıldığı hatırlatıldı ve ekonomik faaliyetin Çin, Yeni Zelanda, Tayvan ve Vietnam'da salgın öncesi seviyelerde olduğu aktarıldı.

Avustralya, Japonya ve Kore'de ise ekonomik faaliyetin 2021'in ortasına kadar salgın öncesi seviyelere ulaşacağı belirtilen açıklamada, Hindistan'ın da son aylarda keskin bir toparlanma gösterdiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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