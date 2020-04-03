S&P, ABD'nin kredi notlarını değiştirmedi Standart&Poor's, koronavirüs salgını ve etkilerine rağmen ABD'nin kredi notunu durağan görünüm ile AA+/A-1+ olarak teyit etti.

Standart&Poor's, koronavirüs salgını ve etkilerine rağmen ABD'nin kredi notunu durağan görünüm ile AA+/A-1+ olarak teyit etti. Kaynak: Dunya.com