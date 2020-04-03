S&P, ABD'nin kredi notlarını değiştirmedi
Standart&Poor's, koronavirüs salgını ve etkilerine rağmen ABD'nin kredi notunu durağan görünüm ile AA+/A-1+ olarak teyit etti.
03.04.2020 08:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 08:56
Standart&Poor's, koronavirüs salgını ve etkilerine rağmen ABD'nin kredi notunu durağan görünüm ile AA+/A-1+ olarak teyit etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com