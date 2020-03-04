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S&P, ABD ekonomisi için büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, hızla yayılan koronavirüs salgınının ABD ekonomisi için "kayda değer ters rüzgar" yaratacağına işaret ederek ABD için GSYH büyüme tahminini yeniden düşürdü.

04.03.2020 08:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 08:26
S&P, ABD ekonomisi için büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, hızla yayılan koronavirüs salgınının ABD ekonomisi için "kayda değer ters rüzgar" yaratacağına işaret ederek ABD için GSYH büyüme tahminini yeniden düşürdü.

Kaynak: Dunya.com

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