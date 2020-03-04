S&P, ABD ekonomisi için büyüme tahminini düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, hızla yayılan koronavirüs salgınının ABD ekonomisi için "kayda değer ters rüzgar" yaratacağına işaret ederek ABD için GSYH büyüme tahminini yeniden düşürdü.
04.03.2020 08:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 08:26
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, hızla yayılan koronavirüs salgınının ABD ekonomisi için "kayda değer ters rüzgar" yaratacağına işaret ederek ABD için GSYH büyüme tahminini yeniden düşürdü.
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Kaynak: Dunya.com