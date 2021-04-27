S&P : AB'nin mali paketi büyümeyi destekleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

S&P : AB'nin mali paketi büyümeyi destekleyecek

S&P : AB'nin mali paketi büyümeyi destekleyecek
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hazırladığı 800 milyar avroluk paketin AB'nin büyümesini destekleyeceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hazırladığı 800 milyar avroluk paketin AB'nin büyümesini destekleyeceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P "Yeni Nesil AB (paketi) birliğe daha yüksek büyüme için vites atlatacak" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda mali paketin 2026 yılına kadar birliğin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını (GSYH) en az yüzde 1,5, en fazla ise yüzde 4,1 seviyesinde artırmasının beklendiği kaydedildi.

Kuruluşun raporunda söz konusu paketin 2021 yılının ortalarından itibaren kullanılmaya başlanmasının beklendiği belirtilirken, bir miktar gecikmenin de ihtimal dahilinde olduğu hatırlatıldı.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen S&P Avrupa Küresel Reytingler Kredi Analisti Frank Gill ise, "Paketin salgın nedeniyle ekonomik dengesizliklerin arttığı bir dönemde, Avrupa ülkelerinin kredilerini, hükümetlerin yapısal reformları gerçekleştirme kabiliyetlerini destekleyeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, 14 Nisan'da salgının neden olduğu ekonomik krizi aşmak için hazırlanan "Yeni Nesil AB" adlı kurtarma paketine ilişkin olarak, "AB Komisyonu, 2026'ya kadar cari fiyatlarla yaklaşık 800 milyar avro para toplamak üzere çeşitli bir fonlama stratejisi kullanacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Macron yönetimini çıldırtan Türk! Dışişleri'nin Biden'a tepki açıklamasını paylaşınca görevden uzaklaştırıldı
Macron yönetimini çıldırtan Türk! Dışişleri'nin Biden'a tepki açıklamasını paylaşınca görevden uzaklaştırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Altun Burak Sergen Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: S&P : AB'nin mali paketi büyümeyi destekleyecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 19:09:09. #1.15#

title