S Bilişim Danışmanlık: Türk ekonomisinde en ciddi düzelme cari açıktaki düşüş

Analist şirketi S Bilişim Danışmanlık, Türk ekonomisinde en ciddi düzelmelerden birinin cari açıkta düşüş olduğunu duyurdu.

Analist şirketi S Bilişim Danışmanlık, 'Dış Ödemelerde Düşüş' konusunda bir rapor yayınladı. Raporda Türk ekonomisinde en ciddi düzelmelerden birinin cari açıkta düşüş olduğuna vurgu yapıldı. Cari açıktaki düşüşün, dövize talebi düşürdüğü gibi sağlıklı da kıldığına da raporda dikkat çekildi. Türkiye'nin hem miktar hem de ödeme olarak enerjide dışarıya daha az kaynak transfer etttiği de raporda yer aldı.

Kaynak: DHA

- İstanbul